Dalla Turchia: Feghouli conteso da Sampdoria e Lazio (Di venerdì 14 agosto 2020) Sofian Feghouli, giocatore algerino del Galatasaray, è finito sull’agenda mercato di Sampdoria e Lazio. Lo rivela il portate turco Turkiye. Il presidente dei giallorossi Mustafa Cengiz si è detto disposto ad accettare un’offerta non meno di 6 milioni. Feghouli, classe 1989, ha il contratto in scadenza nel 2022 e guadagna con i Leoni turchi 4 milioni di euro annui. Vedremo se le italiane coinvolte in questa operazione affonderanno il colpo per il numero 10 algerino. Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

EAlessandrolodi : RT @agambella: Stiamo assistendo ad una serie di dichiarazioni dalla Turchia contro la decisione degli Emirati di raggiungere un accordo co… - LuigiColline : RT @agambella: Stiamo assistendo ad una serie di dichiarazioni dalla Turchia contro la decisione degli Emirati di raggiungere un accordo co… - AlexLillyM : RT @agambella: Stiamo assistendo ad una serie di dichiarazioni dalla Turchia contro la decisione degli Emirati di raggiungere un accordo co… - Fedex546 : RT @agambella: Stiamo assistendo ad una serie di dichiarazioni dalla Turchia contro la decisione degli Emirati di raggiungere un accordo co… - Ultron65 : RT @agambella: Stiamo assistendo ad una serie di dichiarazioni dalla Turchia contro la decisione degli Emirati di raggiungere un accordo co… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Turchia Dalla Turchia: Günter a Istanbul per discutere del proprio futuro? Calcio Hellas Scrivere reportage all’«ombra del nemico»

Ogni viaggio un tassello per ricostruire la (apparente) parabola territoriale e narrativa dello Stato islamico, dalla presa di Raqqa e Mosul fino all’uccisione del «califfo» Abu Bakr al-Baghdadi. A pe ...

Manfredonia, la sfortunata città dei saccheggi

Manfredonia. Da un disegno di Manfredonia del 1586 custodito nella Biblioteca Angelica di Roma è ben visibile al centro della Città la maestosa Cattedrale con la grande cupola e l’imponente tribuna. L ...

Ogni viaggio un tassello per ricostruire la (apparente) parabola territoriale e narrativa dello Stato islamico, dalla presa di Raqqa e Mosul fino all’uccisione del «califfo» Abu Bakr al-Baghdadi. A pe ...Manfredonia. Da un disegno di Manfredonia del 1586 custodito nella Biblioteca Angelica di Roma è ben visibile al centro della Città la maestosa Cattedrale con la grande cupola e l’imponente tribuna. L ...