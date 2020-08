Quarantena obbligatoria in Campania e Sicilia per chi rientra dall’estero, le ordinanze (Di giovedì 13 agosto 2020) Dovranno rispettare la Quarantena obbligatoria i residenti in Campania e Sicilia di ritorno da una vacanza all'estero. Nel caso della regione governata da De Luca non ci sono distinzioni specifiche sul luogo di provenienza, per l'ente locale guidato da Musumeci invece si. Chiariamo dunque le ultime inderogabili condizioni di rientro per chi si è concesso qualche giorno o più di vacanza al di fuori dei confini nazionali. Quarantena obbligatoria in Campania Sono ben precise le regole della Quarantena obbligatoria in Campania e soprattutto hanno effetto immediato dallo loro promulgazione della relativa ordinanza avvenuta nella serata di ieri 12 agosto. In pratica chiunque chi tornerà da un ... Leggi su optimagazine

repubblica : Coronavirus, quarantena obbligatoria in Puglia per chi rientra da Spagna, Grecia e Malta - RaiNews : Tornati dalla Croazia sono sette i ragazzi bresciani, tra i 18 ed i 25 anni che sono risultati positivi al Covid-19… - repubblica : Coronavirus Campania, nuova ordinanza di De Luca: 'Quarantena obbligatoria per chi rientra dall'estero' - wordweb81 : Quarantena obbligatoria in #Campania e #Sicilia per chi rientra dall'estero, le ordinanze - RadioItaliaIRIB : Italia: Campania, quarantena obbligatoria per chi rientra dall'estero -