Dragon Ball FighterZ: in arrivo uno show, ecco quando (Di giovedì 13 agosto 2020) Bandai Namco ha appena annunciato che si terrà tra pochi giorni uno show dedicato a Dragon Ball FighterZ. Scopriamo quando in questo articolo Il franchise di Dragon Ball ha introdotto sul mercato una sterminata serie di tie-in picchiaduro nel corso degli anni. Per un lungo periodo di tempo, in verità, la licenza in questione è stata utilizzata solo per questo genere di titoli. Anche se al giorno d’oggi, l’universo ideato da Akira Toryiama si è aperto anche ad altri tipi di giochi, è innegabile che il recente Dragon Ball FighterZ, un picchiaduro tecnico purosangue, ha fatto breccia nel cuore della community. Il titolo di Arc System Works (lo studio di Guilty Gear), ha ... Leggi su tuttotek

Goku e Vegeta hanno perso di nuovo contro Molo, il nuovo cattivo preparato da Toyotaro e Toriyama per questa saga di Dragon Ball Super. Sembra che niente possa fermarlo dopo aver ottenuto la sua nuova ...

