“Nuvola è morto”, Benedetta Rossi in lutto: addio al suo cane, la reazione del marito Marco: l’ultimo saluto (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Nuvola ci ha lasciati” in questo modo si è aperto il post di Benedetta Rossi per informare tutti gli estimatori della morte del suo adorato cane, insieme a lei e il marito Marco da ben 17 anni. addio a Nuvola, morto il cane di Benedetta Rossi Era da qualche mese che la salute di Nuvola... L'articolo “Nuvola è morto”, Benedetta Rossi in lutto: addio al suo cane, la reazione del marito Marco: l’ultimo saluto proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

