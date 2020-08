Juventus, Moggi: “Esonero Sarri? Non c’era alternativa, la società è stata corretta” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Bianconera e ha commentato l’esonero di Maurizio Sarri e l’approdo di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera: “Pirlo? Non è una critica né un’offesa, è alle prime armi e ha bisogno di una società che lo supporti. Poi è arrivato in un momento un po’ particolare, di transizione. Adesso sta alla società portare a termine il progetto tecnico, fare una squadra più armonica, che abbia giocatori importanti, ma anche quelli che riescano a supportare il suo gioco. Nonostante Ronaldo e Dybala l’attacco della Juve è il terzo del campionato, la difesa è la quinta, quindi c’è da lavorarci su questa squadra. Pirlo ha un’idea ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Juventus, #Moggi: '#Pirlo è alle prime armi e ha ha bisogno di una società che lo supporti. #Sarri sapeva dell'eso… - FeliceValente : @twitslevin @felixarpino @Enzolott @ocram1926 Ma di cosa stai blaterando 'tra i nomi coinvolti figuravano Moggi e… - alibser888 : @stefanosassano @ciapalchelghe Viveva di player trading perché spendeva un sacco di soldi per prendere scarponi rap… - alibser888 : @stefanosassano @ciapalchelghe Però tu forse sei come Pompilio e tifi la Moggi FC e non la Juventus FC - Rocha496 : RT @LucianoMoggi: “Può essere una scommessa coraggiosa. Ma le scommesse se sono supportate dalla società diventano positive”. #Pirlo #Juven… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Moggi RBN - Moggi: "Juventus, Sarri sapeva dell'esonero almeno da cinque giorni" TUTTO mercato WEB Moggi a RBN: "Sarri sapeva dell'esonero almeno da cinque giorni. Pirlo ora va supportato"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ’Cose di Calcio’, è intervenuto l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi: “Pirlo un rischio? Non è una critica né un’offesa, è alle prime armi e ha bi ...

Juventus, infortunio De Ligt: tempi di recupero e data del ritorno in campo

Infortunio De Ligt, operazione alla spalla: i tempi di recupero e ritorno in campo. Difficile rispondere in maniera chiara sui tempi di recupero, ma è chiaro che il giocatore potrebbe tornare a dispos ...

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ’Cose di Calcio’, è intervenuto l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi: “Pirlo un rischio? Non è una critica né un’offesa, è alle prime armi e ha bi ...Infortunio De Ligt, operazione alla spalla: i tempi di recupero e ritorno in campo. Difficile rispondere in maniera chiara sui tempi di recupero, ma è chiaro che il giocatore potrebbe tornare a dispos ...