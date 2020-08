Dwayne Johnson è ancora il “paperone” di Hollywood (Di mercoledì 12 agosto 2020) Con guadagni da 87,5 miliardi, Dwayne Johnson si conferma l’attore più pagato di Hollywood secondo la top ten stilata annualmente da Forbes In cima alla top ten degli attori più pagati di Hollywood c’è ancora lui: Dwayne Johnson; a dirlo, la classifica stilata annualmente dalla rivista Forbes che consegna a “The Rock” (i cui guadagni negli ultimi 365 giorni sono stimati essere attorno agli 87 milioni e mezzo di dollari) il titolo di “paperone” del cinema americano per il secondo anno consecutivo. Medaglia d’argento per Ryan Reynolds: l’attore canadese ha incassato 71,5 milioni di dollari, quasi venti in più del terzo classificato Max Wahlberg (58 milioni) le cui finanze sono state ... Leggi su zon

