Banco BPM in rally in Borsa. L’Ad Castagna si guarda intorno (Di martedì 11 agosto 2020) (TeleBorsa) – Giornata effervescente per Banco BPM, che tratta in rialzo del 4,02% in Borsa, risuoltando fra i migliori titoli del FTSE MIB nella giornata di oggi 11 agosto. A restituire appeal al titolo concorrono le dichiarazioni dell’Ad Giuseppe Castagna, che in una intervista a Il Sole 24 Ore, ha aperto alla possibilità di aggregazione con un’altra banca. “E’ evidente che l’aggregazione di UBI in Intesa Sanpaolo cambia il contesto competitivo per tutte le altre banche italiane”, ha ammesso il numero uno del Banco, aggiungendo “puntiamo ad aumentare il valore di Banco Bpm, se serve anche attraverso aggregazioni che vengano apprezzate dal mercato”. Castagna ha comunque confermato che adesso la ... Leggi su quifinanza

