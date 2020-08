I 55 anni di Lorella Cuccarini. Dalla più amata dagli italiani alla più controversa (Di lunedì 10 agosto 2020) Lorella Cuccarini: carriera e vita in famiglia sfoglia la gallery Lorella Cuccarini, la più amata dagli italiani (ancora?), compie 55 anni. Quest’anno sarà un compleanno un po’ amaro visto l’addio a La vita indiretta dopo una stagione complicata a causa dell’emergenza sanitaria. La sua lettera indirizzata allo staff prima dell’ultima puntata del programma ha alzato un polverone a viale Mazzini. Nella missiva accusava il collega di studio Antonio ... Leggi su iodonna

