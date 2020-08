Mangia lumache vive: si becca un parassita e dopo 8 anni di sofferenze… (Di domenica 9 agosto 2020) Sam Ballard è morto a 28 anni, a 8 anni di distanza dalla bravata che gli ha rovinato la vita. Il giovane australiano aveva Mangiato una lumaca viva per scherzo e quell’episodio ha danneggiato irreparabilmente la sua salute. Il giovane aveva appena 18 anni e rappresentava una promessa del rugby. Non a caso aveva ricevuto una borsa di studio. Una sera però si trovava in compagnia dei suoi amici ed ha compiuto un gesto davvero sciocco: si è infilato in bocca una lumaca viva e l’ha Mangiata. Il motivo? Una bravata da adolescente, uno scherzo. O almeno questo è quanto raccontato a posteriori dal diretto interessato. Sam purtroppo ha cominciato a sentirsi male poco dopo. Ricoverato in ospedale, i medici hanno scoperto che nel su ... Leggi su velvetgossip

