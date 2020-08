Torvaianica, canzoni…”riciclate” per sensibilizzare le persone sulle tematiche ambientali: al via l’iniziativa (VIDEO) (Di sabato 8 agosto 2020) Ha preso il via ieri, venerdì 7 agosto 2020, sul litorale di Torvaianica il progetto “Ti riciclo una canzone”, l’iniziativa di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata organizzato dal Comune di Pomezia in collaborazione con Formula Ambiente e curato da Achab Group. Si tratta di una serie di attività rivolte ai bambini e alle famiglie per imparare, attraverso il gioco e il canto, il rispetto per l’ambiente attraverso il corretto riciclo. L’iniziativa: “Ti riciclo una canzone” Attraverso la presenza di info-point e operatori itineranti, il pubblico sarà coinvolto in vere e proprie esibizioni canore di alcuni brani con strofe e ritornello rivisitati in chiave ecosostenibile per promuovere la raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti. Otto le giornate in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

