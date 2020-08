Sarri esonerato dopo l’esclusione della Juve dalla Champions (Di sabato 8 agosto 2020) Manca l’ufficialità, ma si vocifera che Sarri sarà esonerato dopo la sconfitta con il Lione, nonostante la vittoria dello scudetto. Maurizio Sarri, l’allenatore della Juve è stato esonerato, dopo che la Juve ha perso negli ottavi di Champions League contro il Lione. Una decisione non ancora ufficializzata, si attende nelle prossime ore il comunicato ufficiale … L'articolo Sarri esonerato dopo l’esclusione della Juve dalla Champions è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

DiMarzio : Esonerato #Sarri dalla @juventusfc, atteso il comunicato ufficiale @SkySport - DiMarzio : #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri - romeoagresti : La #Juve ha deciso: esonerato Maurizio #Sarri @GoalItalia ?????? - MrGarrincha : RT @DiMarzio: Esonerato #Sarri dalla @juventusfc, atteso il comunicato ufficiale @SkySport - djluca84 : RT @gianlucaguidi: Non sono tifoso della #juventus ma #Sarri esonerato è sciocco. La grande sciocchezza fu chiamarlo. Ma i giochi di pote… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri esonerato

Per l'allenatore è stata fatale l'eliminazione dalla Champions con il Lione. Per la successione, in pole ci sono Zidane e Simone Inzaghi TORINO. Manca ancora l'ufficialità, ma la Juventus avrebbe già ...A meno di ventiquattro dall’uscita della Champions League della Juventus, il suo tecnico Maurizio Sarri è stato esonerato: la decisione. Seppure la vittoria dello scudetto, per il nono anno consecuti ...