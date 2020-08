Roma verso la rivoluzione Friedkin: ripartire con Fonseca o cambiare allenatore? (Di sabato 8 agosto 2020) Chiusa una stagione deludente per i giallorossi, con il cambio di proprietà, si prospettano tanti cambi a tutti i livelli: dalla dirigenza al campo Leggi su 90min

Gonzalo14villar : Non abbiamo potuto continuare in @EuropaLeague come ci sarebbe piaciuto. Siamo in debito verso i nostri tifosi. Non… - OfficialASRoma : Verso Siviglia-Roma… ?? ?? Ecco il Match Program in vista dell’ottavo di #UEL ?? - marco_borrano : RT @Martinetus: Lo Shah-Nameh (???????) o Libro dei Re è l'opera letteraria persiana più importante, scritta da Firdusi verso l'anno mille:… - loren_ch : RT @Martinetus: Lo Shah-Nameh (???????) o Libro dei Re è l'opera letteraria persiana più importante, scritta da Firdusi verso l'anno mille:… - AieieBrazov3 : @Emanuele676 @DM_Deluca Sei a Roma tu? Io so o. A Roma e ti assicuro che esiste un problema di criminalità rom, mai… -