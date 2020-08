Io prima di te, l’essenza della propaganda leghista (Di venerdì 7 agosto 2020) di Roberto Esposito* Tutta la propaganda leghista si basa su un’unica semplice regola: deve esserci sempre qualcuno prima di qualcun altro. Non importa che sia priva di qualsiasi contenuto, ideale, coerenza e dignità, o che non sia in grado di affrontare nessun vero tema politico su cui si costruisce e governa un Paese. L’unica cosa che conta è dividere l’intera popolazione in due categorie, facendo in modo che ci sia sempre un gruppo di persone che – a prescindere da qualsiasi diritto o merito – venga “prima” di un altro gruppo di persone. Che ottenga di più, che sia privilegiato, che passi davanti agli altri, a discapito del secondo gruppo a cui bisognerà dare di meno, ed eventualmente togliere quello che già hanno. La spiacevole conseguenza ... Leggi su ildenaro

emidiomdiloreto : La spumantizzazione con metodo classico di Montepulciano e Sangiovese realizzata per quanto non se ne sappia per la… - Di_Asto : @tinapica88 Il trucco e il parrucco aiuta molto a migliorare l'aspetto e la prima valutazione, puramente estetica,… - Lord_Vltor : @RaffyM48 @FioriFlavio Posso consigliare qualche goccia d'essenza di lavanda sul cuscino prima di dormire, tracce c… - pasquale_zumbo : @AntonioCorsa Nelle parole di Kulusevski, l'essenza delle difficoltà della Juve: sia con Allegri prima che con Sarr… - ItaloJVB : @kat_prima qui c'è tutta l'essenza dei pessimi elementi -

Ultime Notizie dalla rete : prima l’essenza Inci: l' etichetta dei cosmetici el' allergia al nichel, Life Style Italia abruzzo independent