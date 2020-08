Vacanze amalfitane, Cetara: bellezza senza tempo in uno spot (Di giovedì 6 agosto 2020) tempo di lettura: 2 minutiCosta d’Amalfi (Sa) – Sta già spopolando sui social lo spot promozionale, in stile Vacanze romane, girato in Costa d’Amalfi. Una Vespa 50 Special del ’78, un incontro d’altri tempi, panorami mozzafiato, la bellezza e la libertà che si respira fra le stradine e i vicoli dei borghi. Parte da Cetara il progetto “Vacanze amalfitane” del giovane regista Michele Pelosio, prodotto da Emmepi. Un film che avrà l’obiettivo di raccontare l’anima della Costiera Amalfitana e che prende ispirazione dal noto Vacanze Romane di William Wyler, interpretato dalle icone del cinema internazionale degli anni ’50, Gregory Peck e Audrey Hepburn. ... Leggi su anteprima24

POSITANO - Ciro Immobile mette piede sulla Costiera Amalfitana, una terra che conosce bene. Ha iniziato a giocare a calcio nel Sorrento prima di approdare alla Juventus e dar via alla sua grande carri ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser formano una delle coppie più unite e collaudate del mondo dello spettacolo. La sorella di Belen e il figlio di Francesco Moser stanno insieme da quasi tre anni. Era o ...

