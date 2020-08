“La situazione dei ghiacciai alpini è drammatica, la fusione aumenta: è necessario cambiare stile di vita” (Di giovedì 6 agosto 2020) La situazione dei ghiacciai alpini “e’ drammatica. Fondono piu’ rapidamente e in modo piu’ intenso ormai sia per le temperature sempre piu’ alte provocate dai gas serra sia per il darkening, cioe’ lo scurimento dovuto all’inquinamento industriale, alla fuliggine degli incendi, ai detriti e alle polveri, per cui riflettono meno le radiazioni del sole”. E’ la spiegazione di Guglielmina Adele Diolaiuti, docente di Geografia nel Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Universita’ Statale di Milano ed esperta di Glaciologia e Climatologia Alpina. E’ una condizione, quella dell’annerimento – spiega in una conversazione con l’ANSA – emersa ormai da tempo, “pluridecennale, come dimostrato dal ... Leggi su meteoweb.eu

