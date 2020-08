Fdi: De Corato e Magoni, ‘Borghetti si scusi con Meloni, insulti gravi’ (Di giovedì 6 agosto 2020) Milano, 6 ago. (Adnkronos) – “L’ex sindaco di Rho del Pd Paola Pessina si è resa conto della gravità del suo post contro Giorgia Meloni e ha chiesto pubblicamente scusa sulla sua pagina Facebook. Questo tuttavia non le è bastato per mantenere la sua carica di vicepresidente della Fondazione Cariplo. Non è passato inosservato il convinto like di Carlo Borghetti consigliere regionale del Pd e vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Adesso ci aspettiamo che Borghetti, che ricopre un’importante carica istituzionale, presenti subito le scuse”. A chiederlo, in una nota, sono i due assessori lombardi di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato e Lara Magoni.“Invitiamo i cittadini lombardi a esprimere il loro sdegno sulla pagina Facebook del consigliere ... Leggi su calcioweb.eu

Rimpasto in Regione? A rischio la Mazzali se la Magoni di FdI salta

MANTOVA. Tornano, in Regione, le voci di un possibile rimpasto di giunta che potrebbe avere strascichi mantovani. Oltre all’assessore alla sanità Gallera (Forza Italia), in bilico appare anche Lara Ma ...

