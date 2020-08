Covid 19, Mirabelli: «Adesso i governatori possono pretendere più fondi europei» (Di venerdì 7 agosto 2020) «Adesso dovrebbe essere il Parlamento a chiedere chiarimenti». Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale, spiega subito che sui decreti della presidenza del... Leggi su ilmessaggero

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mirabelli

Il Messaggero

L’ex dirigente del Milan, Massimiliano Mirabelli, in lunga intervista a Tuttosport, ha toccato molti temi tra cui Donnarumma, Ibra e anche il suo periodo in rossonero. Le sue parole: “Oggi, lo splendi ...SORRENTO - Riparte la rassegna Summertime a Villa Fiorentino. Un altro passo verso il ritorno alla normalità. La ripartenza dopo le pesanti settimane del lockdown non può prescindere dal rilancio dell ...