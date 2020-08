Usa, l’ambasciatore in Italia vuole trasformare i presidi diplomatici in case per le imprese (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tre imprese agroalimentari su quattro (74%) che esportano hanno registrato una diminuzione delle vendite all’estero per effetto di una pioggia di disdette provenienti dai clienti di tutto il mondo a causa dell’emergenza coronavirus, soprattutto dall’India, Pakistan, Israele e USA. È quanto emerge da un’indagine Coldiretti Ixè, e rafforzata dalla preoccupazione dell’Ambasciatore USA Lewis Eisemberg in occasione della presentazione del XXXIV Rapporto Ice e dell’Annuario 2020 Istat-Ice, “con il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio, che ha positivamente espresso la volontà di trasformare le ambasciate in casa delle imprese. A pesare è stata inizialmente la disinformazione, strumentalizzazione e concorrenza sleale, anche di Paesi alleati ... Leggi su ildenaro

