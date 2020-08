Lione, Rudi Garcia prepara la sfida con la Juve – VIDEO (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lione, Rudi Garcia prepara la sfida con la Juve, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League Il Lione prosegue la sua preparazione in vista della sfida di venerdì contro la Juve. La squadra di Rudi Garcia ha svolto una seduta di allenamento questa mattina per alzare i giri del motore verso l’incontro di Champions League. Queste le immagini della sessione dei francesi, tra corsa ed esercitazioni tecnico-tattiche in preparazione al match dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

