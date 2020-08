Lecco, ripresa della scuola: alunni di elementari e medie in bus gratis (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lecco, 5 agosto 2020 " alunni delle elementari e studenti delle medie in bus grati s per le gite didattiche e per spostarsi in città. Lo hanno deciso gli amministratori di Palazzo Bovara con i vertici ... Leggi su ilgiorno

Lecco, 5 agosto 2020 – Alunni delle elementari e studenti delle medie in bus gratis per le gite didattiche e per spostarsi in città. Lo hanno deciso gli amministratori di Palazzo Bovara con i vertici ...

Il Lecco Calcio riprende ad allenarsi

Non ci sarà un raduno vero e proprio. Ma domani i giocatori del Lecco si ritroveranno per iniziare con gli allenamenti.Niente settimane in Trentino per preparare la prossima Serie C, causa emergenza s ...

