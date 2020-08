L'architetto libanese che vive a Firenze in vacanza a Beirut: "Esplosione come terremoto" (Di mercoledì 5 agosto 2020) "E' stato come un terremoto. Abbiamo sentito tremare tutto anche se eravamo a 7 km dall'Esplosione . Adesso siamo fuggiti in una casa che abbiamo sulle montagne intorno a Beirut". A parlare è Myriam ... Leggi su lanazione

Firenze, 5 agosto 2020 - "E' stato come un terremoto. Abbiamo sentito tremare tutto anche se eravamo a 7 km dall'esplosione. Adesso siamo fuggiti in una casa che abbiamo sulle montagne intorno a Beiru ...

È salito a più di 100 morti e circa 4 mila feriti il bilancio delle due esplosioni che hanno devastato Beirut nel pomeriggio di martedì 4 agosto, secondo quanto riportato dalla Croce Rossa libanese, e ...

