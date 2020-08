Intelligenza Artificiale per la lotta al Covid: una startup italiana lancia “Record” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si chiama Record ed e’ un sistema di Natural Language Processing in grado di abbattere il tempo necessario a trovare le informazioni sul Covid-19 per le migliaia di ricercatori che in questo momento se ne stanno occupando nel mondo. Meno tempo per trovare risposte, piu’ tempo per avvicinarsi alle soluzioni, in particolare il vaccino. A metterlo a punto sono stati Indigo.ai – la start up italiana specializzata nella progettazione e costruzione di assistenti virtuali, tecnologie di linguaggio ed esperienze conversazionali – e il Centro Medico Santagostino – rete di poliambulatori specialistici completi, la prima in Italia a sperimentare un modello di sanita’ che concilia qualita’ elevata e tariffe accessibili”.”Lo spunto e’ arrivato dal bando- spiegano i promotori – ‘CORD-19 – ... Leggi su ildenaro

IBMItalia : .@CampusBioMedico utilizza #IBMWatson Assistant per supportare le persone colpite dal Parkinson Un assistente virtu… - Avvenire_Nei : Parlamento Ue. Intelligenza artificiale 'italiana' traduce i dibattiti in tempo reale - RiccardoLuna : Il parlamento europeo sceglie intelligenza artificiale italiana per tradurre e trascrivere tutti i dibattiti… - ansa_tecnologia : Mercato intelligenza artificiale a 156 miliardi in 2020,+12%. Analisti, l'80% delle entrate globali deriva dai serv… - Vagabondsky : RT @italiadeidolori: Intelligenza Artificiale da un gruppo farmaceutico che produce anche vaccini. Straordinario. -

Ultime Notizie dalla rete : Intelligenza Artificiale Professionisti dell'Intelligenza Artificiale: 4 percorsi di carriera per gli specialisti dell'IT ZeroUno Intelligenza Artificiale per la lotta al Covid: una startup italiana lancia “Record”

Si chiama Record ed e' un sistema di Natural Language Processing in grado di abbattere il tempo necessario a trovare le informazioni sul ...

Ecco la prima opera teatrale scritta da un robot

Si chiama ‘THEaiTRE’ la prima opera teatrale scritta unicamente dalle macchine. L’obiettivo è utilizzare l’intelligenza artificiale per creare delle opere teatrali innovative ed è stato avviato nella ...

Si chiama Record ed e' un sistema di Natural Language Processing in grado di abbattere il tempo necessario a trovare le informazioni sul ...Si chiama ‘THEaiTRE’ la prima opera teatrale scritta unicamente dalle macchine. L’obiettivo è utilizzare l’intelligenza artificiale per creare delle opere teatrali innovative ed è stato avviato nella ...