San Felice Circeo, si ferisce in barca a vela: paura per un uomo (Di martedì 4 agosto 2020) Attimi di paura questa mattina a San Felice Circeo. Mentre stava cucinando all’interno di una barca a vela, un uomo si è ferito con un coltello. Il taglio era piuttosto serio infatti è stato chiamato il 1530, numero di soccorso della Guardia Costiera per chiedere aiuto. Una motovedetta ha poi raggiunto l’uomo che è stato portato sulla terraferma e medicato. Gli accertamenti sono tuttora in corso. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : San Felice Dopo San Felice anche Medolla vieta la sperimentazione del 5G SulPanaro Trentino, va a cercare funghi e non rientra Trovato morto un bergamasco di 83 anni

Alle ore 7 di lunedì 3 agosto è stato ritrovato nella zona di Passo Palade nel comune di Senale-San Felice il corpo senza vita del bergamasco Flavio Cisana di 83 anni. Alle ore 7 di lunedì 3 agosto è ...

Mare: Lazio settima tra le regioni costiere per spiagge concesse

Oltre quella soglia nel Lazio ci sono 5 comuni 'fuorilegge': Roma (Ostia Lido) con il 51,19% di litorale concesso, San Felice Circeo al 50,26%, Terracina al 54,64%, Minturno al 55,11% e Sperlonga con ...

