Incendi, 22mila interventi dei vigili del fuoco dal 15 Giugno: preoccupano i roghi nell’aquilano, 500 ettari in fumo (Di martedì 4 agosto 2020) Sono 22.207 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco sugli Incendi a partire dal 15 Giugno – giorno di inizio della campagna antIncendi estiva – 4.612 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I 15 Canadair e i 10 elicotteri della flotta aera dei vigili del fuoco, sottolinea il comando generale, hanno svolto finora 630 missioni svolte finora con 1.231 ore di volo e 5.899 lanci di estinguente. Nel 2019 le uscite dei velivoli furono 653, 1.192 le ore di volo e 6.210 i lanci. La maggior parte dei roghi e’ stata registrata in Sicilia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 5.717 interventi, seguita da Puglia (5.012 ... Leggi su meteoweb.eu

