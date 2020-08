Giuntoli: «Barça? Sognare non è vietato.Osimhen attaccante completo» (Di martedì 4 agosto 2020) Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sportmediaset, dal mercato al Barcellona, ovvero il periodo attuale Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sportmediaset, dal mercato al Barcellona, ovvero il periodo attuale. GIUSTO Sognare- «Sognare non è vietato, cercheremo di fare il massimo, bella figura, e poi con un pizzico di fortuna cercheremo di passare il turno». SU OSSIMHEN- «Perché Osimhen? Per la voglia di attaccare la linea avversaria e la capacità in fase di non possesso di aggredire e di lavorare per la squadra. Ha caratteristiche diverse dagli attaccanti che abbiamo». SUI RINNOVI- «Rinnovi? Stiamo parlando con Zielinski, Maksimovic, Mario Rui, Di Lorenzo, Elmas. Speriamo di rinnovare tutti questi ... Leggi su calcionews24

allgoalsnapoli : VIDEO - Giuntoli: 'Barça? Non è vietato sognare! Osimhen preso per due motivi, ora i rinnovi e nuovi giovani'… - liberatoferrara : RT @PSN1926: Giuntoli:” Barca? Sognare non costa!” @persemprena - PSN1926 : Giuntoli:” Barca? Sognare non costa!” @persemprena - sscalcionapoli1 : Giuntoli: 'Barça? Non è vietato sognare! Osimhen preso per due motivi, ora i rinnovi e nuovi giovani' #featured - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale #Giuntoli Giuntoli: “Sognare non è vietato, col Barça darem… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli Barça Giuntoli | Barça? Non è vietato sognare! Osimhen preso per due motivi | ora i rinnovi e nuovi giovani Zazoom Blog