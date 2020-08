Come sta Papa Benedetto XVI: malattia e condizioni di salute (Di martedì 4 agosto 2020) Papa Benedetto XVI, al secolo Joseph Ratzinger, da tempo soffre di una grave infezione al viso; la patologia si sarebbe aggravata negli ultimi tempi, subito dopo la morte del fratello Georg. In che condizioni versa il pontefice emerito?Segui Termometro Politico su Google News Papa Benedetto XVI: una “grave infezione” al viso La stampa tedesca ha riferito in queste ore di Come Papa Benedetto XVI stia soffrendo da tempo di una grave infezione al viso. La fonte della notizia sembra essere lo scrittore Peter Seewald che si sta occupando di redigere la nuova biografia del pontefice emerito. Joseph Ratzinger soffrirebbe da tempo di questa patologia – che pare gli causi dei forti dolori; d’altra parte, il disturbo si sarebbe ... Leggi su termometropolitico

