MTV VMAS 2020, Lady Gaga, Ariana Grande, Billie Eilish e The Weekend guidano le nomination (Di lunedì 3 agosto 2020) Propio così, Lady Gaga, Ariana Grande, Billie Eilish e The Weekend sono gli artisti che guidano le nomination dei MTV VMAS 2020. Manca meno di un mese ad uno dei premi musicali più ambiti a livello mondiale, gli MTV VMAS 2020. Saranno live al Barclays Center di Brooklyn, a New York, domenica 30 agosto. In Italia lo show sarà trasmesso in diretta su MTV. La notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto alle 02.00 e sarà preceduta da un preshow. La versione sottotitolata, sempre su MTV, andrà in onda lunedì 31 agosto alle 21.10 e su MTV Music, martedì 1° settembre dalle ...

Manca meno di un mese ad uno dei premi musicali più ambiti a livello mondiale: gli MTV VMAs 2020 saranno live al Barclays Center di Brooklyn, a New York, domenica 30 agosto. In Italia lo show sarà tra ...

Annunciate le nomination agli Mtv Vmas 2020: spiccano Lady Gaga, Ariana Grande e The Weeknd

