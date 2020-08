Mamma il turco! Tutte pazze per Yaman (Di lunedì 3 agosto 2020) Dalle ragazzine alle nonne: grazie alle "soap" di Canale 5 e Fox, l'estate delle italiane è dominata dal nuovo sex symbol di Istanbul. Leggi su quotidiano

di Silvia Gigli Dalla Turchia con amore. È nato ad Istanbul trent’anni fa ma nelle sue vene scorre sangue macedone, kosovaro, scozzese e svizzero. Un bel melting pot che porta il nome di Can Yaman, ov ...

Papa Francesco tace sulla moschea a Santa Sofia. Cardinali in rivolta

Caro direttore, il nuovo sultano Erdogan che ha riconvertito in moschea l’ex basilica di Santa Sofia di Istanbul sta squassando il sempre più precario equilibrio tra Papa Bergoglio ed il suo collegio ...

