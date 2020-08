Classifica marcatori Serie A 2019/2020: Immobile capocannoniere (Di lunedì 3 agosto 2020) Classifica marcatori Serie A 2019/2020: tutti i bomber del campionato Il bomber della Lazio, Ciro Immobile, è succeduto a Fabio Quagliarella e si è laureato capocannoniere della Serie A 2019/2020. Grazie ai 36 gol realizzati, l’attaccante napoletano ha eguagliato il record storico di Gonzalo Higuain e si è aggiudicato anche la Scarpa d’Oro europea, precedendo Lewandowski. Classifica marcatori Serie A 2019/2020: a partire dal week-end del 24 e 25 agosto, giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si stanno dando battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere ... Leggi su calcionews24

