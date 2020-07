Torrice, lite in un ristorante finisce nel sangue: accoltellate tre persone (Di venerdì 31 luglio 2020) lite degera e finisce a coltellate in un ristorante di Torrice. Stando ad una prima ricostruzione, i feriti sarebbero tre, di cui uno grave. Il violento episodio è accaduto nella tarda serata di ieri, attorno alla mezzanotte. Da quanto si apprende, la scintilla sarebbe scattata tra alcuni clienti e uno di loro avrbbe impugnato un coltello e ferito appunto tre persone. Sul posto i soccorsi del 118 che hanno provveduto al trasferimento in ospedale dei feriti, e i carabinieri per i rilievi del caso. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Torrice, lite in un ristorante finisce nel sangue: accoltellate tre persone -

Ultime Notizie dalla rete : Torrice lite Lite al ristorante finisce a coltellate: tre feriti, uno è grave ciociariaoggi.it Lite al ristorante finisce a coltellate: tre feriti, uno è grave

Una lite è finita a coltellate in un ristorante di Torrice. Dalle prime informazioni sarebbero tre i feriti, di cui uno in modo grave. È successo nella tarda serata di ieri poco prima di mezzanotte. S ...

Una lite è finita a coltellate in un ristorante di Torrice. Dalle prime informazioni sarebbero tre i feriti, di cui uno in modo grave. È successo nella tarda serata di ieri poco prima di mezzanotte. S ...