J K Rowling | ecco la nuova fiaba dal titolo “L’Ickabog”

Il 10 novembre nelle librerie uscirà la versione cartacea in italiano della fiaba inedita di J.K.Rowling dal titolo "L'Ickabog" Il 10 novembre uscirà "L'Ickabog", fiaba inedita di J.K. Rowling, in lingua italiana per Adriano Salani Editore. La storia, che parla del potere della speranza e dell'amicizia, è stata pubblicata gratuitamente online sul sito www.theickabog.com. L'autrice della saga di Harry Potter ha condiviso la favola della buonanotte preferita dalla sua famiglia per contribuire a intrattenere soprattutto i bambini durante la pandemia di Covid-19. "L'Ickabog" sarà ora pubblicata in versione integrale, cartacea e digitale, il 10 novembre e J.K. Rowling donerà i suoi

Ancora pochi mesi e gli appassionati di J. K. Rowling - diventata famosa nel mondo grazie alla saga del maghetto Harry Potter - potranno leggere la sua nuova fiaba. Si intitola "L'Ickabog" e sarà in l ...

