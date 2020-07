Giorgio Zito: chi è il fratello di Edoardo ed Eugenio Bennato (Di giovedì 30 luglio 2020) Carriera e curiosità su Giorgio Zito, il fratello minore di Eugenio e di Edoardo Bennato: chi è il cantante e perché ha scelto quel cognome. Classe 1949, Giorgio Zito è il fratello minore di Eugenio e di Edoardo Bennato, con cui compone giovanissimo il Trio Bennato, come suonatore di banjo e percussioni. Molto legato alla … L'articolo Giorgio Zito: chi è il fratello di Edoardo ed Eugenio Bennato è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Zito

Tarantini Time

Da "Viva la mamma" a "L'isola che non c'è", le canzoni di Edoardo Bennato hanno accompagnato generazioni di italiani.Al momento della sospensione del campionato per l’emergenza Covid19. i biancorossi erano in piena zona playoff dopo essere stati sempre al vertice.