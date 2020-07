Calcio: il protocollo di sicurezza per riaprire gli stadi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Con la proroga dello stato di emergenza deciso dal Governo, il primo interrogativo che ha interdetto i tifosi riguardava la possibilità di una riapertura degli stadi prima della fine del campionato. La Lega di Serie A ha preparato un protocollo, che passerà al vaglio degli esperti, per riaprire quanto prima gli impianti in sicurezza. Possibile riapertura degli stadi ad agosto Il documento redatto dalla Lega è stato inviato alla FIGC (Federazione italiana giuoco Calcio) e al Governo. Quest’ultimo, in collaborazione con il Comitato tecnico-scientifico, dovrà, infatti, decidere se aprire, pur in modo parziale, gli stadi e con quali modalità. Dopo il lungo di battito sulla ripresa del campionato di serie A, che ha portato ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Calcio: il protocollo di sicurezza per riaprire gli stadi - ScMotorieSelmi : Sibilia, senza protocollo vanificati sforzi Lnd - CORNERNEWS24 : #Calcio - Sibilia, senza protocollo vanificati sforzi Lnd N. 1 dilettanti, Ingiusto non dare certezza ai nostri club - klaus1973_2014 : RT @Gazzetta_it: #Tamponi, #stadi e #protocollo: nuova stagione con troppi dubbi - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Tamponi, #stadi e #protocollo: nuova stagione con troppi dubbi -