Ricollocamenti sì ma solo in Italia: dalla Sicilia 520 migranti in viaggio verso Lazio e Piemonte (Di martedì 28 luglio 2020) Proseguono gli sbarchi dei migranti in Sicilia e proseguono i trasferimenti verso altre Regioni d’Italia. Intanto aumenta anche il numero degli stranieri positivi al Covid. Non accennano né a fermarsi né a rallentare gli sbarchi sulle coste della Sicilia. solo questa notte – spiega Il Messaggero – altri 128 migranti sono sbarcati a Lampedusa attraverso tre … L'articolo Ricollocamenti sì ma solo in Italia: dalla Sicilia 520 migranti in viaggio verso Lazio e Piemonte proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

radiosilvana : @davidepollak2 @NinaRicci_us @nerditudine @LeveHome @ZampeNi Aspe ho i dati dell’anno scorso. I ricollocamento valg… - Gabriele_fisico : @paola09423465 @matteosalvinimi Forse non averli solo nell'isola? Basta una redistribuzione in attesa di ricollocamenti e rimpatri - csppe : @matteosalvinimi quanto fai schifo, ti ricordo che con te al Governo hai fatto solo azioni contro l’Italia, mantene… - Gabriele_fisico : @matteosalvinimi Aspettiamo ancora di sapere che cosa hai fatto in 14mesi da ministro. 0 accordi su rimpatri e rico… - fulviamarisa : @GiancarloDeRisi Non è solo Roma ridotta in queste condizioni, anche altre città sono ridotte da queste merde umane… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricollocamenti solo Ecco perché i migranti rimangono in Italia: il nuovo fallimento del governo ilGiornale.it Boom di sbarchi e fughe dalla quarantena. Migranti, il Viminale invia i soldati in Sicilia

Tra l’altra notte e ieri sera a Lampedusa ci sono stati cinque sbarchi con 145 migranti. In Sardegna i migranti arrivati nelle ultime ore sono stati 51. E proseguono le fughe di massa: dopo Caltanisse ...

Ecco perché i migranti rimangono in Italia: il nuovo fallimento del governo

Sono numeri importanti quelli che fanno riferimento all’arrivo di migranti in Italia in questi mesi del 2020. Un fenomeno in crescendo dalla primavera ad oggi che non accenna a rallentare facendo regi ...

Tra l’altra notte e ieri sera a Lampedusa ci sono stati cinque sbarchi con 145 migranti. In Sardegna i migranti arrivati nelle ultime ore sono stati 51. E proseguono le fughe di massa: dopo Caltanisse ...Sono numeri importanti quelli che fanno riferimento all’arrivo di migranti in Italia in questi mesi del 2020. Un fenomeno in crescendo dalla primavera ad oggi che non accenna a rallentare facendo regi ...