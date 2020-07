Moratti: “Impresa Napoli a Barcellona possibile! 38 Scudetti Juve? Distratti” (Di martedì 28 luglio 2020) Moratti fiducioso che l'impresa del Napoli a Barcellona è possibile. Sui 38 Scudetti Juve, ricorda che sono 36 e Agnelli non dovrebbe esserne orgoglioso L'articolo Moratti: “Impresa Napoli a Barcellona possibile! 38 Scudetti Juve? Distratti” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

news24_napoli : Moratti: “Napoli, fai l’impresa a Barcellona: tifo per te. Agnelli mi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Moratti: 'Il Napoli può tentare l'impresa col Barcellona, tiferò per gli azzurri, Messi all'Inter? A volte… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Moratti: 'Il Napoli può tentare l'impresa col Barcellona, tiferò per gli azzurri, Messi all'Inter? A volte… - InterMagazine2 : IL PARERE - Moratti: 'Il Napoli può tentare l'impresa col Barcellona, tiferò per gli azzurri, Messi all'Inter? A vo… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Moratti: 'Il Napoli può tentare l'impresa col Barcellona, tiferò per gli azzurri, Messi all'Inter? A volte… -

Ultime Notizie dalla rete : Moratti “Impresa Odolo Provincia - Aib candida Pasini alla presidenza di Confindustria Valle Sabbia News