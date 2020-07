Oi, battute Tim-Telefonica-Claro: esclusiva va a Highline (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – Tim, Telefonica e Claro battute un po’ a sorpresa per Oi, l’operatore brasiliano, che ha annunciato, in concordato preventivo, di aver dato l’esclusiva per una trattativa ad Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações. Il Gruppo ha presentato, tramite Bank of America Merrill Lynch, “la migliore offerta vincolante al di sopra del prezzo minimo istituito, per acquisizione, in un processo competitivy”, si legge nella nota. Highline ha dunque presentato la migliore offerta, al di sopra del prezzo minimo di 15 miliardi di reais, battendo così l’offerta congiunta di Tim Brasil, Telefonica Brasil (Vivo) e Claro. L’esclusiva dura fino al 3 agosto, ma ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : battute Tim Oi, battute Tim-Telefonica-Claro: esclusiva va a Highline Teleborsa Oi, battute Tim-Telefonica-Claro: esclusiva va a Highline

(Teleborsa) - Tim, Telefonica e Claro battute un po' a sorpresa per Oi, l'operatore brasiliano, che ha annunciato, in concordato preventivo, di aver dato l'esclusiva per una trattativa ad Highline do ...

Vodafone batte la concorrenza e si aggiudica i servizi di Poste Mobile

ma anche la Tim di Luigi Gubitosi era stata a un passo da aggiudicarsi la fornitura con il gruppo controllato dalla Cdp. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione ...

(Teleborsa) - Tim, Telefonica e Claro battute un po' a sorpresa per Oi, l'operatore brasiliano, che ha annunciato, in concordato preventivo, di aver dato l'esclusiva per una trattativa ad Highline do ...ma anche la Tim di Luigi Gubitosi era stata a un passo da aggiudicarsi la fornitura con il gruppo controllato dalla Cdp. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione ...