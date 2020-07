Francesco Renga ingrassato e con la pancetta: la trasformazione del cantante (Di giovedì 23 luglio 2020) Francesco Renga è apparso come protagonista nei nuovi “scatti rubati” del settimanale Chi, che lo ritraggono mentre è su uno Yacht, pronto a godersi i giorni di mare in Sardegna, regione dove è in vacanza insieme alla compagna Diana, alla quale è legato ormai dal 2015. Le foto non sono propriamente le più lusinghiere per … L'articolo Francesco Renga ingrassato e con la pancetta: la trasformazione del cantante proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

JuveClubDocDE : RT @ColpogobboYtube: Se vinciamo anche la Champions: promesso, giro 1 settimana intera per Torinocon una parrucca ricciola alla Francesco R… - radiolisola : #NowPlaying: Francesco Renga - Insieme Grandi Amori - Dixy62553861 : RT @ilSipontinoNet: ?? Francesco Renga a Vieste ?? per il Battiti Live???? - garganolab2_0 : RT @ilSipontinoNet: ?? Francesco Renga a Vieste ?? per il Battiti Live???? - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Francesco Renga - Un ora in piu -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Renga Francesco Renga a Vieste per il Battiti Live ilsipontino.net Francesco Renga ingrassato e con la pancetta: la trasformazione del cantante

Francesco Renga è apparso come protagonista nei nuovi “scatti rubati” del settimanale Chi, che lo ritraggono mentre è su uno Yacht, pronto a godersi i giorni di mare in Sardegna, regione dove è in vac ...

Francesco Renga sullo yacht con la compagna, è meno in forma del solito in Sardegna (Foto)

La rivista Chi pubblica le foto di Francesco Renga con la compagna mentre fanno un bel bagno in mare, sorridente, felici, lui “rockstar di sostanza”. Il riferimento è anche alla pancetta che per la pr ...

Francesco Renga è apparso come protagonista nei nuovi “scatti rubati” del settimanale Chi, che lo ritraggono mentre è su uno Yacht, pronto a godersi i giorni di mare in Sardegna, regione dove è in vac ...La rivista Chi pubblica le foto di Francesco Renga con la compagna mentre fanno un bel bagno in mare, sorridente, felici, lui “rockstar di sostanza”. Il riferimento è anche alla pancetta che per la pr ...