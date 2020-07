Coronavirus, l’ECDC sconsiglia l’utilizzo dei guanti: “in realtà non sono efficaci e aumentano il rischio di effetti collaterali” (Di giovedì 23 luglio 2020) Un documento pubblicato dall’ECDC (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie) fornisce “evidenze e guide scientifiche per ambienti sanitari e per la popolazione sull’utilizzo di guanti come misura di prevenzione durante la pandemia di COVID-19”. Tra le conclusioni rivolte alla popolazione, il documento evidenzia: “Attualmente ci sono prove insufficienti per raccomandare l’uso di guanti come misura di prevenzione nel contesto del COVID-19 al pubblico e alle persone nella maggior parte delle occupazioni. L’utilizzo di guanti nella comunità potrebbe portare alla convinzione errata che le pratiche per l’igiene delle mani possano essere trascurate. Il regolare utilizzo dei guanti potrebbe portare il rischio di ... Leggi su meteoweb.eu

