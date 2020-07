Un Posto al Sole, spoiler 22 luglio 2020: Viola di fronte al passato (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 22 luglio 2020 in onda alle 20.45 su Rai 3, svelano che Viola sarà sempre più in crisi con Eugenio e così deciderà di concentrarsi sul lavoro, anche se ci saranno dei problemi. In questa occasione, la Bruni rivedrà una persona che fa parte del suo passato. Intanto, Guido e Mariella saranno impegnati nell’organizzazione della loro cerimonia. A preoccupare il Del Bue sarà Dolly, dal carattere non certo semplice. Cosa combinerà alla cerimonia? Le anticipazioni di Un Posto al Sole svelano inoltre che Alberto sarà vessato da Mariano che, sapendo di essere braccato da Nicotera, continuerà a nascondersi. Per ... Leggi su kontrokultura

selishardliquor : RT @CamMarrymepls: io direi che potete iniziare a seguire Louis Tomlinson al posto suo :D AMMIRATE QUESTO SOLE #rosalbaisoverparty https://… - claimcompanies : RT @DSTCLT: amici un consiglio pls: mi hanno cancellato il volo per la grecia cari del signor quindi pls consigliatemi un posto in italia d… - DSTCLT : amici un consiglio pls: mi hanno cancellato il volo per la grecia cari del signor quindi pls consigliatemi un posto… - bloodspilled : RT @CamMarrymepls: io direi che potete iniziare a seguire Louis Tomlinson al posto suo :D AMMIRATE QUESTO SOLE #rosalbaisoverparty https://… - infoitcultura : UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2020 -