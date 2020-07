Moviola: mani di Calhanoglu, era rigore. Gasperini, parola di troppo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il mani di Calhanoglu in Sassuolo-Milan e la lite, con cartellino, tra Gian Piero Gasperini e Sinisa Mihajlovic: sono i casi da Moviola dei due anticipi della 35esima giornata. Sassuolo-Milan " Al 39' ... Leggi su gazzetta

Al 39' il Sassuolo reclama per un mani di Calhanoglu che devia il pallone, il check del Var Chiffi e le immagini al monitor mostrano il turco che salta in area con il braccio teso ad allontanare Caput ...rosso ineccepibile e disattenzione evitabile del centrocampista marocchino, gestione senza sbavature di Luca Pairetto. Vantaggio in termini numerici e di risultato, il Milan ha l’incontro fra le ...