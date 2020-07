Allerta Spagna: 224 focolai con oltre 2.600 contagi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Aumentano in Spagna i focolai di coronavirus: secondo i dati resi noti oggi dalle autorità sanitarie: nel Paese - riporta La Vanguardia - sono 224, ovvero 23 casi in più rispetto all’altro ieri, con 2.622 contagiati.La maggior parte dei nuovi positivi sono collegati ad attività di raccolta della frutta, oltre a luoghi in cui le misure di prevenzione vengono allentate, come gli ambienti familiari e le discoteche. Secondo gli ultimi dati ufficiali, in Spagna si contano ora 266.194 casi e 28.424 morti. Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Spagna Coronavirus Spagna, allerta a Barcellona: limitati gli accessi alle spiagge. FOTO Sky Tg24 Incubo Coronavirus in Spagna, 201 nuovi focolai attivi: triplicata incidenza del virus in 15 giorni

Allerta in Aragona, Catalogna e Paesi Baschi: incidenza triplicata Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità, la Spagna è l'unico paese europeo in cui il numero di casi di Coronavirus è in ...

Covid, in Spagna preoccupano i nuovi focolai: limitato l’accesso in spiaggia

Allarme Covid in Spagna. I nuovi focolai in Catalogna preoccupano il governo che vara le prime misure restrittive: limitati gli accessi in spiaggia. Nelle ultime settimane il numero di contagi in Cata ...

