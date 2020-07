Ubisoft, le molestie e gli abusi: la società ne era a conoscenza per Bloomberg (Di martedì 21 luglio 2020) Il report pubblicato da Jason Schreier su Ubisoft attraverso le pagine di Bloomberg è come un vaso di Pandora: continuano ad emergere una serie di fatti che descrivono il sistema marcio all'interno dell'azienda.Vi avevamo riportato come alcuni membri delle alte sfere, tra cui l'ex direttore creativo Serge Hascoët, tenesse le riunioni negli strip club con agevolazioni per coloro che si fossero uniti a lui, in particolare le donne. Ebbene, non è solo questo ad emergere all'interno del rapporto: a quanto pare la società sapeva che cosa stava succedendo, era a conoscenza delle molestie e degli abusi, ma alla fine decideva di chiudere un occhio e fare "regali" ai dipendenti che accusavano, giusto per tenerli buoni.Sempre nel report viene citato più volte Hascoët ed il ... Leggi su eurogamer

