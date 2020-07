John Waters: "Una volta sono stato arrestato al drive-in. Non fate pipì fuori dall'auto" (Di lunedì 20 luglio 2020) John Waters ha messo in guardia il pubblico di un drive-in americano ricordando quella volta in cui è stato arrestato perché un'amica ubriaca aveva fatto pipì fuori dalla macchina. Il regista John Waters ha ricordato la volta in cui, in gioventù, è stato arrestato al drive-in per consumo di alcolici da minorenni invitando il pubblico a non fare pipì fuori dall'auto per evitare inconvenienti del genere. "Ho ricevuto la mia istruzione nei drive-in, è stanotte accadrà anche a voi" ha esclamato ... Leggi su movieplayer

"Ho ricevuto la mia istruzione nei drive-in, è stanotte accadrà anche a voi" ha esclamato John Waters, chiamato a introdurre due pellicole proiettate proprio in un drive-in nel corso del Provincetown ...

"Ho ricevuto la mia istruzione nei drive-in, è stanotte accadrà anche a voi" ha esclamato John Waters, chiamato a introdurre due pellicole proiettate proprio in un drive-in nel corso del Provincetown ...