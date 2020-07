Marcelo Bielsa, tra monolocale e playstation: i segreti dietro la promozione del Leeds United (Di domenica 19 luglio 2020) Che Marcelo Bielsa non fosse un allenatore come gli altri non c’erano dubbi. Ora che il tecnico argentino ha colto una storica promozione in Premier League con il Leeds United, emergono ulteriori dettagli sul suo stile di vita che non fanno altro che confermarne la singolarità. Nonostante il suo salario ammonti a 6 milioni annui, Bielsa vive in un monolocale a Thorp Arch, vicino al campo d’allenamento del club in modo da poter essere concentrato a 360 gradi sul club. Nel suo tempo libero, invece, si divide tra il Costa Coffee di Wetherby e il ristorante italiano Sant’Angelo. Gli spostamenti tra le differenti location, in linea con il suo stile di vita, tutti rigorosamente a piedi poiché gli piace camminare. Bielsa, ... Leggi su sportface

pisto_gol : “Chi ha nuove idee viene spesso considerato un pazzo sino a quando le sue idee non trionfano”Marcelo Bielsa detto E… - flaviodelfante : RT @silentcheckpod: La promozione, il titolo di #Championship, oggi quota 90. Il #Leeds di Marcelo #Bielsa non si ferma più. Ora, a 16 ann… - silentcheckpod : La promozione, il titolo di #Championship, oggi quota 90. Il #Leeds di Marcelo #Bielsa non si ferma più. Ora, a 16… - gattusismo__ : @stetho83 @enricoI00 @GBmilanista @p__antonio Ste io sono dalla parte degli allenatori vincenti, io voglio Allegri… - GioGiachetti : RT @Aba_Tweet: Il #LeedsUnited torna in Premier. Poteva tornarci un anno fa, quando era in vantaggio contro l’Aston Villa con un gol reali… -