Dalla Bolivia al Texas, Rodrigo Hasbún ritrae la vita dal vero (Di domenica 19 luglio 2020) La grande stagione del romanzo modernista ha affermato che è inutile stoccare il tempo in comparti, isolare ciò che è passato da ciò che è invece presente o futuro. La coscienza fa mulinelli di vento, porta polvere di tempo dove le pare. Nell’indimenticabile finale dei Morti di Joyce, Gabriel Conroy guarda sua moglie addormentata, mentre fuori nevica, ma quel che vede è il fragile Michael Furey, che lei amò in giovinezza e che nel pieno di quella giovinezza morì. È … Continua L'articolo Dalla Bolivia al Texas, Rodrigo Hasbún ritrae la vita dal vero proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

La grande stagione del romanzo modernista ha affermato che è inutile stoccare il tempo in comparti, isolare ciò che è passato da ciò che è invece presente o futuro. La coscienza fa mulinelli di vento, ...

Il senato della Bolivia ha approvato la “soluzione minerale miracolosa” – una candeggina tossica – come trattamento per il Covid-19

Sandra Cartagena, il Presidente del Senato Sergio Choque, il Presidente della Camera dei deputati Eva Copa e Noemi Diaz indossano mascherine facciali e siedono rispettando la distanza durante una sess ...

