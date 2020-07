Stato di emergenza? Non per il Fisco. Le Scadenze del 20 Luglio (Di sabato 18 luglio 2020) Il rinvio delle Scadenze inciderebbe sull’elaborazione della previsione delle imposte Niente proroga dei versamenti fiscali programmati per il 20 di Luglio. E’ quanto emerge da una risposta data dal sottosegretario al Tesoro, Alessio Villarosa durante il question time in commissione Finanze alla Camera. Il governo – ha ricordato il sottosegretario secondo quanto riportato dal resoconto parlamentare – ha rinviato le Scadenze ordinarie del 30 giugno e del 30 Luglio con maggiorazione dello 0.4 per cento, rispettivamente al 20 Luglio e al 20 agosto. “L’ulteriore proroga richiesta, secondo gli uffici, inciderebbe – ha spiegato – sull’elaborazione delle previsioni delle imposte autoliquidate della Nota di aggiornamento al DEF che, ... Leggi su databaseitalia

Il lungo e forzato isolamento dovuto all'emergenza Covid-19 ha avuto conseguenze importanti anche sullo stato emotivo delle famiglie, sia dei bambini e adolescenti che dei loro genitori. Lo hanno conf ...

Punto nolo bici elettriche Ancora polemiche sulla mancata attivazione

La minoranza chiede perchè i mezzi restano in magazzino L’amministrazione spiega come mai il progetto ha avuto un imprevisto rallentamento SEDICO Ancora polemiche sulla gestione del punto di noleggio ...

