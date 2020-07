Non si capisce perché in Thailandia stia andando così bene (Di venerdì 17 luglio 2020) Ha più abitanti dell'Italia ed è piuttosto vicina alla Cina, eppure ha pochissimi contagiati e pochissimi morti: forse è cultura, forse è merito della politica o forse è genetica Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : Non capisce Tarro attacca De Luca: “Va segnalato alla magistratura, non capisce nulla del virus” Salernonotizie.it Consiglio europeo, ecco i cinque punti su cui i leader Ue non si mettono d’accordo

L’enorme sforzo economico non trova però tutti i leader Ue d’accordo e il Consiglio europeo dovrà arrivare a un compromesso. È in gioco il futuro politico dell’Ue e il concetto di solidarietà che ne ...

Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri nel video ‘La Isla’: abiti e scarpe costano più di 30mila euro

Quest'anno le regine delle hit estive hanno unito le forze per lanciare un singolo che farà ballare tutti gli italiani. Stiamo paralando di Giusy Ferreri, ormai non più la regina ma l'imperatrice dell ...

