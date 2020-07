Martusciello ancora all’attacco: “Sfido Bosco a un confronto pubblico” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Con una nota stampa, l’europarlamentare di Forza Italia, Fulvio Martusciello, rincara la dose e sfida il comandante della Polizia Muncipale di Benevento, Fioravante Bosco, in un confronto pubblico. “Sfido Bosco a un confronto pubblico” – dichiara Fulvio Martusciello cocoordinatore di Forza Italia a Benevento. “Porti le carte degli straordinari movida e di quelli dei mesi del Covid. Gravissimo non avere trasparenza. Da quando ho chiesto i chiarimenti pubblici per magia sono spariti gli allegati delle determine dal sito del Comune. Si può leggere solo il titolo. Avevamo ragione noi” – conclude Martusciello. L'articolo Martusciello ancora ... Leggi su anteprima24

