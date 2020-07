Frosinone, la Polizia sequestra due auto da gara: erano assemblate con pezzi di provenienza furtiva (Di venerdì 17 luglio 2020) Nel corso dei controlli amministrativi eseguiti presso le officine meccaniche della provincia dal personale appartenente alla Specialità Polizia Stradale, sono state intensificate le verifiche presso le ditte specializzate nella preparazione delle autovetture da competizione. L’attività svolta dalla Sezione Polizia Stradale di Frosinone, in stretta collaborazione con tutti i reparti della Specialità della provincia, ha permesso di sequestrare, in una di queste officine, una Fiat 500 Abarth ed una Fiat Uno, assemblate con parti di autovetture di provenienza furtiva. In particolare, il proprietario della Fiat 500, già coinvolto in vicende relative a gare clandestine, è stato denunciato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Continua incessante l’attività di prevenzione e repressione dei reati adeguandosi anche alle nuove modalità di spostamento. L’emergenza legata al Covid ha cambiato le abitudini, così come sono cambiat ...

