Calcio, Juve, mai tanti gol subiti dal 2011 e per fortuna che c'è Szczesny (Di venerdì 17 luglio 2020) Non guardate i numeri, perché non sempre hanno ragione. La Juventus di quest'anno è già, a cinque giornate dalla fine, la peggiore degli ultimi nove anni per numero di gol subiti. Nella stagione del ... Leggi su gazzetta

tuttosport : #Arthur pensa già alla #Juve e sbadiglia durante #BarcellonaOsasuna - Sport_Mediaset : #JuveLazio, #Sarri già a rischio? ?? Ipotesi #Pirlo traghettatore in caso di sconfitta ? #SportMediaset - SkySport : Conte: 'Juve? Tanti sei punti. Sanchez ritrovato' - RockSidePub : ?? LUNEDI 18 LUGLIO SIAMO APERTI PER : Juventus21.45Lazio ?? 328 8445404 Alessandro ?? 3294153904 Barbara ?? 06 6476… - StoriaAmore79 : Colpo Lacazette, clamoroso scambio tra l'Arsenal e la Juve: guardate chi gli danno in cambio! LO SCAMBIO??… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juve Rivoluzione Juve, mezza squadra in bilico: i nomi Calciomercato.com Calciomercato Inter: ecco l’ultima novità sul futuro di Lautaro Martinez…

Con la vittoria di Ferrara contro la Spal per 0-4, l’Inter di Antonio Conte consolida il secondo posto in classifica e si trova a meno sei punti dalla capolista Juventus a cinque giornate dal termine ...

Calciomercato, le ultime notizie su trattative, acquisti e cessioni: Roma e Milan su Pessina

Fabio Pecchia non è più l'allenatore della Juventus Under 23. Lo annuncia il club bianconero sul suo sito ufficiale. "Al termine di una stagione lunga, sicuramente particolare e decisamente positiva, ...

Con la vittoria di Ferrara contro la Spal per 0-4, l’Inter di Antonio Conte consolida il secondo posto in classifica e si trova a meno sei punti dalla capolista Juventus a cinque giornate dal termine ...Fabio Pecchia non è più l'allenatore della Juventus Under 23. Lo annuncia il club bianconero sul suo sito ufficiale. "Al termine di una stagione lunga, sicuramente particolare e decisamente positiva, ...